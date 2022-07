Turismo: Capracotta, restyling per sito web località montana

(ANSA) - CAPRACOTTA, 26 LUG - Un nuovo strumento per la promozione territoriale. Al via la nuova versione del sito web capracotta.com da anni attivo come vetrina anche per l'alto Molise ed ora oggetto di un restyling. "C'è voluto un po' di tempo - ha spiegato il sindaco, Candido Paglione - e per questo ci scusiamo con le migliaia di persone che tutti i giorni si collegano per vedere il nostro amato paese, ma sicuramente il tempo di attesa non è stato vano. Uno strumento potente - ha aggiunto - che ovviamente richiede, perché funzioni a dovere, il concorso e la collaborazione dell'intera comunità locale e di tutti gli attori interessati. È, insomma, un ulteriore, importante passaggio in quel percorso di investimento sul turismo che rappresenta una delle nostre risorse e sulla conoscenza di quella 'montagna di cose belle' che abbiamo".

