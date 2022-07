Infortuni lavoro: Molise, nel 2021 segnalati 17 casi mortali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 LUG - In Molise nel 2021 si sono registrate 17 denunce d'infortunio sul lavoro con esito mortale, stesso numero di quelle del 2020, che rappresenta il dato peggiore degli ultimi cinque anni (12 nel 2017, 14 nel 2018, 12 nel 2019). Tra queste, 7 sono state definite con esito positivo, 10 'negative'. E' quanto emerge dalla relazione statistica annuale dell'Inail sull'andamento di infortuni e malattie professionali. Nel 2021 in Molise le denunce di infortunio sono state complessivamente 1.731, 191 in più rispetto al precedente anno (1.540), ma in sensibile diminuzione rispetto al 2017 quando furono 2.077, al 2018 (2.140) e al 2019 (1.994). (ANSA).