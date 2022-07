Campitello Matese,lavori manutenzione straordinaria impianti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 LUG - Procedono i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di risalita della seggiovia 'Colle del Caprio' nella stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo (Campobasso). Lo rende noto il consigliere regionale Angelo Primani (M5s). "Una necessità - ricorda - che avevo evidenziato ben due anni fa, ma i miei appelli furono ignorati" e "tacciato di allarmismo" dopo la messa in onda di un servizio del Tg satirico 'Striscia la notizia'. Ma, nell'esercizio delle mie funzioni - spiega l'esponente della minoranza - non chiedevo altro se non una presa di consapevolezza del problema, per assicurare a turisti e residenti la fruizione in sicurezza degli impianti che rappresentano un vanto per la nostra regione. Purtroppo, come spesso accade, il governo regionale ha preso consapevolezza delle criticità di Campitello con colpevole ritardo. Continuerò a seguire l'evoluzione dei lavori per accertarmi che la prossima stagione invernale possa partire regolarmente". Intanto, "dopo mesi di sollecitazioni - fa sapere Primiani - qualcosa sembra muoversi per quanto riguarda l'innevamento programmato. Anche su quel fronte sono necessari interventi importanti, e ciò potrà avvenire solo con una corretta gestione dei fondi riprogrammati per l'intervento: 1,8 milioni di euro dal Fondo di sviluppo e coesione. Per il bene del Matese e di tutta la regione - conclude - la nostra attenzione resterà alta finché non vedremo tornare le piste da sci ai vecchi fasti". (ANSA).