MoliseCinema, al festival Gifuni e omaggio a Monica Vitti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 LUG - La ventesima edizione di MoliseCinema, che si svolgerà dal 2 al 7 agosto a Casacalenda (Campobasso), sarà l'occasione per presentare il primo libro su Fabrizio Gifuni, ospite del festival per incontrare il pubblico della manifestazione e presentare il libro "Fabrizio Gifuni.

Attore maratoneta" a cura di Federico Pommier Vincelli e Boris Sollazzo edito da Cosmo Iannone Editore.

Il libro ripercorre la carriera dell'artista con diversi saggi sulla sua attività cinematografica e teatrale e con interviste a Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Marco Tullio Giordana, Gianluca Tavarelli, Daniele Vicari. Il volume è corredato da una conversazione con lo stesso Fabrizio Gifuni e una postfazione di Sonia Bergamasco. Il libro si aggiunge alla collana editoriale del festival che negli ultimi anni ha proposto monografie di Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca. Numerosi gli eventi e gli ospiti della 20esima edizione di Molisecinema: 4 concorsi, incontri, mostre, concerti e un omaggio a Monica Vitti, ritratta nel manifesto del Festival e in una selezione di foto a cura dell'Archivio fotografico della Cineteca Nazionale.

Il programma completo e gli ospiti del Festival saranno presentati nei prossimi giorni. (ANSA).