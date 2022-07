Vaccini: Molise, da oggi quarta dose agli over 60

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 LUG - E' partita anche in Molise la campagna per la quarta dose di vaccino rivolta agli over 60 e ai soggetti fragili dai 12 anni in su. Le prenotazioni da questa mattina sul portale regionale. Come stabilito dal ministero della Salute, la quarta dose è stata estesa a tutte le persone dai 60 anni e alle persone con elevata fragilità dai 12 anni.

Per tutti i soggetti, la somministrazione può avvenire a condizione che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo (cioè la terza dose) o dall'ultima infezione successiva al richiamo (dalla data del test positivo). I vaccini in Molise verranno garantiti, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 14, nei seguenti hub vaccinali: ospedale Cardarelli di Campobasso, ospedale di Termoli, Casa della salute di Larino, ospedale e auditorium di Isernia e ambulatorio del Santissimo Rosario a Venafro, Per chi non può recarsi nei centri vaccinali è attivo il servizio di vaccinazioni domiciliari da richiedere al call center regionale o via mail. (ANSA).