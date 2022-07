Sondaggi, governatore Molise ultimo in graduatoria consenso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 LUG - Il presidente della Regione Molise Donato Toma ultimo nella graduatoria del consenso dei presidenti della Regioni italiane pubblicata oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Il Governance Poll è realizzato da Noto Sondaggi per conto del quotidiano economico. Toma occupa l'ultima posizione con il 35 per cento dei consensi (-4 rispetto al precedente sondaggio). Nella classifica al primo posto il governatore del Veneto Luca Zaia con il 70 per cento. Nelle ultime posizioni, sopra Toma ci sono Zingaretti (Lazio) e Solinas (Sardegna). (ANSA).