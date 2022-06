Biodiversità, Unimol tra 48 partner progetto nazionale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 GIU - L'Università del Molise è tra i 48 partner del 'National biodiversity future centre (Nbfc), il Centro di ricerca sul tema della biodiversità, proposta progettuale coordinata dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). La finalità è quella di mettere in campo la più poderosa iniziativa di ricerca e innovazione sulla biodiversità mai tentata in Italia e si fonda su virtuose sinergie tra Università, Organismi di Ricerca, Fondazioni e Imprese, scelti in base alla loro comprovata leadership scientifica, tecnologica, etica e di mercato. All'Unimol è stata riconosciuta l'eccellenza delle attività di ricerca svolte sui temi della tutela, conservazione, monitoraggio e valorizzazione della biodiversità. (ANSA).