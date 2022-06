Ballottaggi, a Castelbottaccio confermato sindaco uscente

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 GIU - A Castelbottaccio (Campobasso), uno dei due comuni italiani dove si è reso necessario un turno di ballottaggio perché al primo turno la sfida era finita in parità, è stato confermato il sindaco uscente, Nicola Marrone.

Il verdetto è arrivato poco prima di mezzanotte. Marrone ha ottenuto 96 voti (53,04 per cento) mentre lo sfidante Mario Disertore si è fermato a 85 preferenze (46,96 per cento). I votanti sono stati 188 con un'affluenza alle urne del 21,2 per cento (al primo turno erano stati 192, il 21,7 per cento).

Cinque le schede nulle. Due settimane fa entrambi i candidati avevano ottenuto 93 voti. (ANSA).