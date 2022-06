Forza posto di blocco e provoca incidente, arrestato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 GIU - Non si ferma all'alt dei carabinieri, danneggia altre autovetture e poi si schianta con la sua macchina. Protagonista della vicenda un giovane che la notte scorsa è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Campobasso. L'uomo era alla guida dell'auto senza avere la patente. Dopo aver forzato il posto di blocco dei carabinieri era fuggito ad alta velocità e per questo erano state attivate tutte le forze dell'ordine. L'auto in fuga è stata intercettata da una pattuglia delle Fiamme Gialle che ha iniziato così un inseguimento lungo le strade del capoluogo. Il giovane nella corsa ha tamponato altre autovetture in sosta fino a danneggiare anche la sua macchina. Dopo l'incidente, resosi conto che la vettura non era più funzionante, ha continuato la sua fuga a piedi finché non è stato raggiunto dai finanzieri. Nelle fasi dell'arresto un militare è rimasto ferito. (ANSA).