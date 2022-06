Al Presepe vivente di Montenero bando 'Turismo è cultura'

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 25 GIU - Il Comune di Montenero di Bisaccia si aggiudica il bando della Regione Molise "Turismo è Cultura 2022/2023" per gli eventi straordinari con il progetto del Presepe vivente, giunto alla 39/a edizione. "Ci sarà tanto lavoro da fare e tante risorse da impiegare per questa nuova ripartenza - dichiara il sindaco Contucci - Facciamo, allora, appello a tutti coloro che amano Montenero e il nostro presepe, perché facciano un passo avanti per unire le forze a quelle dei volontari della Pro Loco Frentana. E diamo appuntamento, fin da ora, a tutti i visitatori nel suggestivo scenario delle Grotte Arenarie". Intanto il primo cittadino denuncia un incendio doloso sviluppatosi proprio nella zona delle grotte arenarie dove viene allestita ogni anno la rievocazione storica e religiosa. (ANSA).