Grano: Ferro (La Molisana), produzione in calo tra 25 e 30%

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 GIU - "I cambiamenti climatici continuano a fare grandi danni, la diminuzione nelle aree vocate alla produzione di grano duro si attesta, al momento, tra il 25% e il 30 % con conseguente aumento del prezzo". Così, interpellato dall'ANSA - Giuseppe Ferro, amministratore delegato del pastificio 'La Molisana' di Campobasso. "Siamo comunque in attesa dei dati completi di tutte le regioni per avere un quadro più chiaro della situazione". Per la produzione della pasta la storica azienda usa solo grano italiano. Viene coltivato in Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo, "aree naturalmente vocate alla produzione cerealicola grazie al clima particolarmente favorevole". (ANSA).