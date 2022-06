Musica protagonista al Castello Monforte di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 GIU - Tre giorni di musica al Castello Monforte di Campobasso con studenti e docenti del Conservatorio 'L. Perosi'. Il via domenica 19 giugno, alle 18:30, con il concerto dell'Ensemble di Ottoni e Percussioni diretto dal Maestro David Short, compositore, arrangiatore, direttore, trombettista, e prima tromba dell'Orchestra sinfonica della Rai di Roma dal 1973 al 1994. Si prosegue lunedì 20 giugno, alle 19, con 'Jazz al Castello'. In programma i classici del jazz, eseguiti dagli studenti delle classi Jazz del Conservatorio e dai docenti. Sul palco, Ada Montellanico, Federica Colangelo, Elio Coppola, Nicola Cordisco, Tito Mangialajo Rantzer, Fabrizio Savino, Andrea Rea, Lucrezio De Seta ed Enzo Nini. Si conclude martedì 21 giugno con la 'Festa della Musica'. La 28esima edizione dell'evento internazionale, che vede accreditato il 'Perosi' sulla piattaforma ufficiale (FdM), partirà alle 16 con una non stop di musica che vedrà protagonisti gli studenti del Conservatorio. Dai fiati, al canto, alle percussioni e al pianoforte, in una maratona di musica senza soluzione di continuità che si concluderà alle 22.

(ANSA).