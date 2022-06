Unimol, Giuseppe Pardini in Cda Istituto centrale Archivi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 GIU - Giuseppe Pardini, docente di Storia contemporanea all'Università del Molise e presidente del Comitato scientifico dell'Istituto regionale per gli studi storici del Molise (Iresmo), è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per gli Archivi (Icar). Istituito nel 1998 l'Icar ha notevoli competenze sul sistema archivistico nazionale e compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi. Organismo di studio e ricerca applicata, svolge un ruolo essenziale nell'elaborazione delle metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi storici, oltre che nella gestione e conservazione degli archivi in formazione con l'applicazione di nuove tecnologie. "In tale contesto - si legge in una nota dell'ateneo - la nomina di Pardini nel comitato di gestione dell'Icar riveste un carattere particolarmente rilevante, sia per il tessuto territoriale e per le sue strutture archivistiche, sia per Unimol, le sue studentesse e i suoi studenti, soprattutto ad appannaggio della filiera didattica dei corsi di laurea in Beni Culturali. Senza tralasciare le diverse opportunità per accrescere i percorsi formativi pre e post laurea nell'importante settore archivistico-bibliotecario". (ANSA).