Blackout all'ospedale Cardarelli,attivati gruppi elettrogeni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 GIU - Disagi all'ospedale Cardarelli di Campobasso a causa di un black out dell'energia elettrica verificatosi intorno alle 13 di oggi. Nella struttura sanitaria sono entrati in funzione i gruppi elettrogeni ed è stato necessario l'intervento dei tecnici. Sul posto sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco per la presenza di fumo che aveva allarmato i presenti. L'allarme poi è subito rientrato: il fumo era dovuto all'avvio dei gruppi elettrogeni che funzionano a gasolio. (ANSA).