Festival Lettera 423 dal 16 al 19 giugno a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 07 GIU - Lettera 423 è il 'marchio' che identifica il festival della lettura di Isernia che si svolgerà dal 16 al 19 giugno prossimo, dove il numero sta per l'altitudine della città sul livello del mare. Un evento che nasce dall'idea dell'assessore comunale alla Cultura, Luca De Martino, con un programma fitto di appuntamenti con scrittori di tiratura nazionale , anche con origini molisane e, poi, il gran finale domenica mattina con Donatella Di Pietrantonio e 'Borgo sud'.

"Ci inseriamo tra il Salone del Libro di Torino e 'Procida racconta' con un programma ambizioso e la forte volontà di ritagliare, consolidare, un ruolo di primo piano per la nostra città nel circuito nazionale del libro e della letteratura". Si comincia, dunque, giovedì 16 giugno con Daniele Zovi, si prosegue con Valentina Farinaccio, Giovanni Gazzani, Paolo Pizzo; per una giornata a tema sportivo, con Pier Paolo Giannubilo, Andrea Gentile, Domenico Innacone e Di Pietrantonio.

Ci saranno, inoltre, due workshop di scrittura e la presentazione di una collana editoriale: 'Cibus et locus', della Casa editrice isernina Cosmo Iannone. Palazzi e piazze del centro storico saranno i luoghi del Festival, ma anche le librerie nella parte moderna della città. (ANSA).