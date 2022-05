Pittura, a Pietracatella 11/a edizione estemporanea

(ANSA) - PIETRACATELLA, 30 MAG - Dopo 10 anni torna a Pietracatella (Campobasso) il Concorso di pittura estemporanea.

L'undicesima edizione, organizzata dalla Confraternita 'Santa Maria di Costantinopoli' con il patrocinio del Comune, si svolgerà il 4 e 5 giugno. "La promozione di questo evento - si legge in una nota - è finalizzata ad incentivare un maggior contatto con l'arte, in una piccola realtà molisana, sullo sfondo di un coinvolgimento provinciale e regionale quale punto di partenza per una valorizzazione di artisti locali e non". I partecipanti svilupperanno il tema assegnato tra le 8:30 del 4 giugno e le 19 del 5 giugno utilizzando la tecnica pittorica che ritengono più adatta, restando all'interno delle mura del paese.

La quota di partecipazione è fissata in 15 euro, da versare all'atto della timbratura della tela. Le opere saranno giudicate da un'apposita giuria. Al primo classificato andrà un premio-acquisto di 500 euro, 300 al secondo e 200 al terzo classificato. (ANSA).