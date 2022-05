'Campus Salute',screening gratuiti per tutti a Campodipietra

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 MAG - Screening gratuiti per tutti i cittadini, senza alcun vincolo di residenza o domicilio, con l'obiettivo di avvicinare la popolazione alla visita specialistica. E' il 'Campus Salute' in programma sabato 21 e domenica 22 maggio presso la 'Casa della Cultura' di Campodipietra (Campobasso), iniziativa che racchiude anche una interessante novità: all'esterno della struttura presso la villetta comunale ci sarà un'area veterinaria dedicata agli 'amici a quattro zampe'. La 'Casa della Cultura' sarà adibita a vero e proprio ospedale da campo con ambulatori specialistici organizzati per effettuare prestazioni di elevato valore professionale. L'iniziativa nasce dal rapporto di amicizia e collaborazione tra il vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Cefaratti, e il presidente della onlus 'Campus Salute', Pasquale Riccio, che ha proposto di inserire anche il Molise tra le varie tappe del circuito nazionale e internazionale organizzato. L'idea è stata immediatamente recepita da Cefaratti che ha dato il via alla macchina organizzativa fissando questo primo appuntamento, grazie al sostegno e alla disponibilità offerta dall'amministrazione comunale di Campodipietra. (ANSA).