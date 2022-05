Dopo due anni stop torna sfilata Misteri Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 MAG - A Campobasso, dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna l'evento più importante della città: il prossimo 19 giugno, giorno di Corpus Domini, torneranno a sfilare i Misteri. L'amministrazione comunale in queste ore ha confermato la ripartenza della tradizione che attira migliaia di persone nel capoluogo molisano. Per gli 'ingegni', le macchine umane che attraversano le strade cittadine, non sarà una sfilata ridotta: il corteo sarà quello solito, senza limitazioni e dunque includerà anche il centro storico. Tornerà anche il tradizionale mercato attorno all'area del vecchio stadio Romagnoli e torneranno anche gli eventi collaterali, compreso il concertone della domenica sera. Il Comune, insieme alle altre autorità di sicurezza, sta valutando proprio in queste ore però la possibilità di spostare gli spettacoli musicali più importanti (quelli del sabato e della domenica sera) fuori dal centro cittadino, si pensa all'area dello stadio di Selva Piana. Questo per decongestionare il centro che in occasione della festa viene solitamente invaso da decine di migliaia di persone. La location dello stadio consentirebbe inoltre l'accesso ad un pubblico più numeroso rispetto all'area che ha ospitato i concerti negli ultimi anni, quella di piazza della Vittoria, dove l'autorizzazione, per motivi di sicurezza, non supera una capienza di 3.500 spettatori. (ANSA).