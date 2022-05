Stellantis: contratti solidarietà per 1056 operai Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 05 MAG - Contratti di solidarietà per 1056 operai dello stabilimento automobilistico di Termoli a partire dal prossimo 16 maggio al 31 dicembre e incentivi per uscite volontarie e prepensionati per 80 dipendenti entro fine anno. E' quanto emerso oggi da riunioni dei dirigenti di Stellantis con le organizzazioni sindacali.

La possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà per i lavoratori del reparto motori 8, 16 valvole e cambi ha trovato i sindacati concordi. La decisione fa seguito alla crisi dell'auto.

"Sono state analizzate tutte le problematiche legate alla crisi di approvvigionamento dei semiconduttori che stanno condizionando pesantemente tutto il comparto auto - dichiara Francesco Guida della Uilm Molise -. Per affrontare tutto questo si è condiviso di utilizzare come strumento di tutela a sostegno del reddito il contratto di solidarietà. Nell'accordo di oggi abbiamo richiesto ed ottenuto la maturazione dei ratei mensili a prescindere dai giorni lavorati nel mese per tutti gli addetti e collegati alle aree Fire e cambi".

La Fiom-Cgil ha sottoscritto solo l'intesa sui contratti di solidarietà e non quella riferita all'uscita volontari per 80 dipendenti di Stellantis. "Non abbiamo condiviso la decisione aziendale di un ulteriore taglio occupazionale - fanno sapere dalla Fiom-Cgil Molise - in una regione da anni con un alto tasso di disoccupazione, considerando l'investimento della Gigafactory per la produzione di batterie destinate ad auto elettriche". Il sindaco chiede un confronto con Stellantis nell'immediato per conoscere in dettaglio quale sarà il futuro degli operatori dell'impianto di Termoli.

Nell'incontro di oggi è stato definito il piano ferie che andrà dal 1 al 14 agosto per l'intera fabbrica. La prossima settimana, invece, è previsto lavoro in tutte le unità motori: T4, Fire e Gse ad esclusione del cambio. Gli addetti del C520 saranno in azienda solo per il montaggio nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì mentre nell'M40 si lavorerà a pieno ritmo.

