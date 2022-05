Vaccini: Molise, solo 900 over 80 hanno ricevuto quarta dose

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 MAG - In Molise a rilento le somministrazioni della quarta dose del vaccino anti covid. Ad oggi sono meno di 900 gli over 80 che hanno ricevuto la dose su una platea complessiva di oltre 20mila anziani. In regione infatti sono stati quasi 22mila gli over 80 che hanno ricevuto le prime tre dosi. Complessivamente le quarte dosi somministrate sono circa 1.600 (circa 700 di queste sono andate a soggetti fragili). Dall'inizio della campagna di vaccinazione in regione sono state somministrate complessivamente poco più di 690mila dosi (su una popolazione di circa 290mila residenti). (ANSA).