A Termoli il Festival del Teatro per ragazzi 'Bianconiglio'

Approda a Termoli il festival del Teatro dei ragazzi "Bianconiglio" con quattro appuntamenti dedicati ai più giovani. La rassegna, organizzata da Acs Circuito Spettacolo Abruzzo Molise in sinergia con Frentania Teatri Aps e l'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Abruzzo, Marina Falivene, propone eventi educativi in grado di arricchire la sfera culturale e umana dei più giovani. Le rappresentazioni teatrali hanno una valenza artistica e pedagogica attraverso i temi e i linguaggi qualificati al mondo dell'infanzia e della preadolescenza e realizzano un percorso costruttivo di avvicinamento al mondo del teatro.

Gli spettacoli si svolgeranno nell'Auditorium della chiesa di San Pietro e Paolo in Via Volturno. Le opere rappresentate, fra tradizione, innovazione e sperimentazione, mirano a promuovere i valori civici e solidaristici necessari per il compimento del pieno sviluppo del bambino e della sua affermazione come cittadino consapevole di domani attraverso i linguaggi dell'arte e le pratiche dello spettacolo dal vivo.

Si parte il 7 maggio, alle ore 18, con "Pulcinella" e si prosegue il 15 maggio con "Il Mago di Oz", il 22 maggio con Azzurra Balena e il 29 maggio con "Hansel e Gretel". Il costo di ogni evento è di 8 euro, per i più piccoli 4 euro. La prevendita dei biglietti è presso l'associazione "Termoli Turistica".

