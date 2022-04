Settimana Patrimonio culturale, iniziative a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 APR - Diverse iniziative a Campobasso in occasione della 'Settimana del Patrimonio culturale' di Italia Nostra in programma da oggi all'8 maggio. L'edizione 2022 è dedicata al tema 'Italia salvata e da salvare' con l'obiettivo di porre l'attenzione sui beni che l'associazione, in ogni parte d'Italia, intende recuperare o ha recuperato grazie ad azioni di tutela e valorizzazione. La sezione di Campobasso ha aderito alla campagna nazionale e, con il patrocinio del Comune, dal 2 all'8 maggio proporrà nei locali del Circolo Sannitico in Piazza Pepe a Campobasso vari eventi. Tra questi, una mostra fotografica dedicata ai beni su cui la sezione del capoluogo molisano è intervenuta nel corso degli anni e a quelli su cui sta lavorando per un recupero futuro. Altra iniziativa riguarda la presentazione del progetto nazionale 'Alla ricerca dei Beni comuni', sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, relativamente al quale Italia Nostra Campobasso si è impegnata nella realizzazione del dossier 'Sentieri culturali per la gestione consapevole del territorio molisano'. I vari appuntamenti vedranno la presenza di esperti per porre l'attenzione su tematiche come la tutela del patrimonio materiale e immateriale del territorio, il recupero dei borghi e la valorizzazione del paesaggio. (ANSA).