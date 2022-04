1° maggio a Termoli, weekend con concerti e spettacoli

(ANSA) - TERMOLI, 28 APR - Musica, giochi, concerti nelle piazze e spettacoli. Un primo maggio ricco di eventi a Termoli con un cartellone ad hoc presentato, oggi, in conferenza stampa dall'Assessore comunale al Turismo Michele Barile.

L'Amministrazione comunale con i commercianti del centro cittadino e le associazioni del territorio ha predisposto un programma di eventi per tutte le età.

Già dal 29 aprile sarà aperto in Piazza Vittorio Veneto il villaggio dei bambini con giochi e attività contestualmente ad altri eventi ludici con i maghi del luogo fino al 1 maggio.

La giornata festiva dedicata ai lavoratori sarà caratterizzata da spettacoli musicali itineranti che coinvolgeranno tutte le vie del centro: da via XX settembre fino a Piazza Duomo nel centro storico. Alcuni dj nella traversa di Corso Nazionale intratterranno i presenti, la band "Acustika" a partire dalle ore 18 sempre in centro e il concerto dei "Fall Out" alla fine di Corso Vittorio Emanuele I. In piazza Insorti d'Ungheria l'esibizione degli "Acid Lake" mentre in Largo Piè di Castello i "Tuttocompreso". Davanti la Cattedrale, nel Borgo, ci sarà il concerto dei "Jumping Jack Band" ed in Corso Fratelli Brigida i "Kiss e Cheese".

Sul lungomare nord di Termoli, a partire dalle ore 10, è previsto il 4 Memorial "Paul Walker", opening di tuning con premiazione curata dall'associazione Asxs di San Salvo (Chieti) che ha scelto Termoli per l'evento nazionale. E' previsto l'arrivo di circa 250 veicoli che gareggeranno su viale Vespucci.

"Sarà un week-end ricco di eventi ed invitiamo tutti a godere di musica e le tante attività organizzate - ha dichiarato l'Assessore Michele Barile -. Con questo cartellone si è consolidato anche il rapporto con i commercianti del centro. A completare il week-end, la possibilità di godere delle spiagge con gli stabilimenti quest'anno già aperti". (ANSA).