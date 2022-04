Sanità: concorsi Asrem, partecipanti lamentano disagi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 APR - Lamentano disorganizzazione, disagi e problemi tecnici molti dei partecipanti alle prove per i concorsi dell'Azienda sanitaria regionale del Molise per l'assunzione di infermieri e operatori socio sanitari, prove in programma oggi alla Fiera di Roma. Il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano in mattinata ha parlato di "grande emozione perché dopo decenni si riesce a dare a questi professionisti una concreta opportunità di lavoro a tempo indeterminato".

Nel pomeriggio però decine di partecipanti hanno denunciato una serie di problemi con post e foto sui social. "Gente ammassata e stremata dopo ore di attesa", "Organizzazione pessima", "Sono arrivato alle 13.30 e alle 17 ancora non entravo", "Le linee non funzionavano bene e abbiamo avuto problemi nel consegnare la prova", sono queste alcune delle testimonianze pubblicate online dai partecipanti. (ANSA).