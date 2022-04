Sanità: teleconsulto cardiologico, si parte dall'Alto Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 APR - Attivato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) un progetto di digitalizzazione volto ad ottimizzare il percorso dei pazienti che necessitano di un esame elettrocardiografico. Con la creazione di una specifica piattaforma informatica è ora possibile gestire da remoto queste operazioni grazie alla consegna di specifici palmari e device ai Medici di medicina generale (Mmg) e al punto di Primo soccorso dell'ospedale 'Caracciolo' di Agnone (Isernia), che possono trasmettere in tempo reale gli esami svolti alla Unità Coronarica della Cardiologia dell'ospedale 'Veneziale' di Isernia per le attività diagnostiche e di teleconsulto. "Si è partiti dall'area dell'Alto Molise - ha spiegato il dg Asrem, Oreste Florenzano - anche in considerazione della particolarità del territorio (area geografica disagiata), ma si lavorerà per estendere l'innovazione su tutto il territorio regionale".

