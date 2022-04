25 aprile: Gravina, primo cardine democrazia e Repubblica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 APR - Messaggi da tutte le principali istituzioni molisane in occasione del 25 aprile. "Dalla Resistenza ha avuto inizio il cammino dell'Italia repubblicana, costituzionale, pacifista, che riconosce pari dignità ai cittadini e assicura loro i diritti in uno Stato democratico", ha detto il presidente della Regione Donato Toma. "La celebrazione del 25 aprile è l'occasione per ricordare e onorare quanti si sono battuti per l'affermazione della libertà - sono sempre le parole del governatore - e coloro i quali oggi resistono per la sua difesa, ma anche per ribadire l'attualità di principi e valori imperituri".

"Questa giornata - ha invece affermato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina - è ancora, inconfutabilmente, il punto cardine della costruzione democratica del nostro paese. Lo è perché alla lotta e alla Resistenza, ai sacrifici di tanti, è seguito il momento di una ricostruzione nazionale non semplice ma, per quanto lunga e complicata, indirizzata verso una coesione sociale che tenesse conto della necessità di assicurare, a ogni italiano, di poter vivere in comunità, liberamente ma responsabilmente, verso se stessi e verso gli altri".

Il presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Termoli, Francesco Roberti, nel suo messaggio evidenzia invece come questo 25 aprile sia "diverso dagli altri". "La Festa della Liberazione quest'anno - afferma - riecheggia ancora più forte, perché, da oltre due mesi, stiamo constatando come i valori di libertà, autodeterminazione dei popoli e democrazia si debbano sempre tutelare, senza dare nulla per scontato. L'Europa sta vivendo una situazione che, forse, nessuno avrebbe potuto immaginare nel 2022. Una guerra, un qualcosa di inaccettabile con la pace da assicurare il prima possibile. Gli italiani conoscono bene cosa significhi la parola Resistenza: un concetto che, se da un lato, mette in evidenza il patriottismo di chi ama la propria terra; dall'altro, comporta anche dolorose perdite e distruzione". (ANSA).