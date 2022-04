Unimol: tre borse mobilità per programma 'Double Degree'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 APR - L'Università del Molise mette a disposizione degli studenti regolarmente iscritti al Corso di laurea magistrale in 'Sicurezza dei sistemi software' tre borse di mobilità dell'importo massimo di 7.500 euro a studente per partecipare al programma di 'Double Degree' con l'Università della Svizzera italiana (Usi). Il periodo di mobilità presso l'Usi ha la durata di un semestre accademico. 'Double Degree program' è un percorso accademico internazionale grazie al quale gli studenti iscritti all'Unimol potranno svolgere parte del proprio corso di studi in sede e una parte presso un'università estera, conseguendo due titoli di studio nazionali riconosciuti sia in Italia che nel Paese estero interessato. Il Bando per l'anno accademico 2022-2023 e la modulistica di partecipazione sono disponibili sul sito web dell'Unimol. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 17 maggio.

(ANSA).