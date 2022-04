Scultura artista molisano in ricordo ambasciatore Attanasio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 APR - Un bassorilievo dedicato all'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso nel 2021 in un attentato in Congo. E' stato realizzato dallo scultore Ettore Marinelli della Pontificia fonderia Marinelli di Agnone (Isernia). L'opera è stata inaugurata presso la sede dell'Unione nazionale mutilati per servizio (Unms) a Roma.

Al diplomatico italiano è stato dedicato il salone delle conferenze, in cui è ora presente il bassorilievo in bronzo che lo ritrae, sorridente, accanto ai bimbi congolesi "per i quali, con grande e concreto entusiasmo, si era speso attraverso grandi progetti locali e internazionali". (ANSA).