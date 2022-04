Tentato omicidio ex: abitazione posta sotto sequestro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 APR - L'abitazione all'interno della quale ieri sera a Bojano (Campobasso) un 39enne del posto, Stefano Marra, ha tentato di uccidere la sua ex compagna, una ucraina di 42 anni che vive in Italia da quasi 20 anni, è stata messa sotto sequestro. Sul balcone dell'edificio, semidistrutto dall'incendio appiccato dall'uomo, sventolano ancora le bandiere dell'Ucraina e della Pace che la donna aveva esposto dopo lo scoppio della guerra nel suo paese d'origine.

Dagli investigatori intanto si è anche appreso che due ore prima dell'episodio che ha portato in carcere il 39enne, l'uomo si era già presentato nella casa della sua ex, pare per prendere degli abiti che erano stati raccolti grazie a una iniziativa benefica per il popolo ucraino che i due avevano avviato insieme nelle settimane passate. Proprio in quei minuti è scoppiata una lite. La 42enne ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e le hanno chiesto se avesse voluto sporgere denuncia, lei però si è rifiutata sostenendo che l'uomo intanto si era calmato e che sicuramente non sarebbe più tornato.

Tutto sembrava finito lì e invece due ore dopo Marra si è ripresentato, stavolta entrando in casa da una finestra che si trova sul retro dell'edificio. Aveva una tanica piena di benzina che ha gettato addosso alla donna minacciandola più volte: "Ti do fuoco". Lei a quel punto disperata si è lanciata dal balcone che è al primo piano dell'edificio. Lui, resosi conto di quanto accaduto, è sceso al piano terra e si è ferito ai polsi con un coltello da cucina. L'uomo in passato era stato protagonista di altri episodi che avevano richiesto l'intervento dei carabinieri, a gennaio aveva minacciato di suicidarsi. (ANSA).