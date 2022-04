A Termoli pellegrinaggio al Santuario S.Maria della Vittoria

(ANSA) - TERMOLI, 19 APR - Con la festa nel Santuario di Santa Maria della Vittoria in Valentino, nella periferia di Termoli, proseguono le festività legate alla Pasqua a Termoli.

La ricorrenza religiosa della "Madonna a Lungo" si celebra il giorno successivo il lunedì in albis e prende il via all'alba con una processione dalla Cattedrale del Borgo Antico fino alla chiesa, situata a 3 chilometri e mezzo circa da Termoli.

Alle 6 di oggi il corteo di fedeli si è incamminato verso il santuario dove il Vescovo Gianfranco De Luca ha tenuto una messa di buon'ora, intorno alle 7. Per l'intera giornata si prosegue con le lunghe passeggiate a piedi verso la chiesa e dei momenti di raccoglimento nel santuario. La festa è molto sentita dai termolesi che partecipano con entusiasmo e numerosi alla ricorrenza religiosa.

La chiesa è ciò che resta dell'antico e primo monastero costruito a Termoli nei primi anni del XV secolo ad opera dei francescani della provincia religiosa di Foggia, su consenso dell'allora Vescovo di Termoli Mons. Antonio Attilio. In origine il monastero era luogo di culto e di preghiera, ma anche di rifugio e di difesa in occasione degli attacchi turchi-ottomani che in quel periodo imperversavano lungo le coste dell'Adriatico Centro Meridionale. (ANSA).