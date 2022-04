Poste: Molise 1/o in Italia per risparmio rispetto abitanti

(ANSA) - TERMOLI, 15 APR - Il Molise prima regione in Italia nel rapporto tra abitanti e risparmio postale. In tutta la regione sono attivi oltre 325mila libretti di risparmio e sottoscritti 778mila buoni fruttiferi postali. In media, per ogni abitante ci sono più di un libretto e due buoni.

A livello provinciale, il rapporto è ancora più significativo nella provincia di Isernia dove su una popolazione di poco più di 81mila abitanti sono attivi 98mila libretti (121%) e sottoscritti 285mila buoni postali (351%).

Nella provincia di Campobasso, per i 212mila residenti sono attivi 226mila libretti (106%) e sottoscritti 492mila buoni postali (231%).

"Numeri che confermano l'importanza di questi prodotti nelle scelte di risparmio degli italiani - spiegano da Poste Italiane -: in totale sono circa 31 milioni i libretti e circa 48 milioni i buoni fruttiferi postali sottoscritti in Italia". (ANSA).