Unimol: Fabio Pilla in Accademia dei Georgofili

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 APR - Fabio Pilla, ordinario di Zootecnia generale e miglioramento genetico al Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti dell'Università del Molise, è stato nominato 'Accademico dei Georgofili', storica istituzione con sede a Firenze, tra le più prestigiose Accademie che si dedicano all'agricoltura, tutela dell'ambiente e del territorio e allo sviluppo del mondo rurale.

"Il prestigio di questo risultato - si legge in una nota dell'Ateneo - rappresenta l'ennesima testimonianza della indubbia valenza, qualità della ricerca e visibilità nazionale e internazionale dell'Unimol, ma allo stesso tempo evidenzia come sia un'occasione imperdibile per i nostri studenti cogliere le diverse opportunità che offre la filiera didattica delle Scienze agrarie, alimentari, forestali, ambientali ed agroindustriali".

