Sicurezza: domani Lamorgese a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 APR - Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sarà domani, venerdì 15 aprile, in Prefettura a Campobasso, per partecipare alle 11.30 al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alle 12.30 sottoscriverà, con il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il Protocollo d'Intesa per l'attuazione del numero unico europeo di emergenza 112. Seguirà una conferenza stampa. (ANSA).