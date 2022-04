Moda: '5mc2', ecco luxury streetwear in chiave molisana

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 APR - Un nuovo messaggio di aggregazione e rigenerazione giovanile, una best practice come risposta e riscatto agli eventi pandemici che hanno visto i giovani smarriti e privati degli spazi di libertà. È la motivazione di fondo per il brand di abbigliamento tutto molisano '5mc2', creato da tre giovani di Campobasso, Giovanni, Simone e Carmine, che hanno deciso di investire sulle proprie risorse creative per lo sviluppo del territorio. '5mc2', è spiegato in una nota, "è un brand nato da un'autentica passione per la moda e il design, che spinge un team di tre ragazzi, uniti da un profondo legame d'amicizia, a creare qualcosa che potesse rappresentare un'idea di 'luxury streetwear', un marchio attraverso il quale poter raccontare una storia che trasmettesse al consumatore un senso di appartenenza al progetto". Venerdì 15 e sabato 16 è prevista l'apertura dello store temporaneo in via Ferrari a Campobasso, luogo simbolo del ritrovo giovanile, con l'intento di far conoscere il brand di abbigliamento molisano che esorta "la creazione di capi a-temporali che non siano solo di passaggio nei nostri armadi - affermano i produttori - ma che tendano a restare e durare nel tempo".

