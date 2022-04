Bit: Regione Molise dona salici stand Molise a Comune Milano

(ANSA) - TERMOLI, 10 APR - Al suono delle campane del Molise tra i "simboli" del territorio, si è siglato il gemellaggio di amicizia reciproca tra il Comune di Milano e la Regione nello stand del Molise alla Borsa internazionale del turismo.

Il Presidente Donato Toma e l'Assessore Vincenzo Cotugno donano al Comune di Milano i tre salici che animano lo spazio del territorio alla "vetrina" che saranno trapiantati in un parco del capoluogo lombardo a conclusione della "vetrina" milanese. A prenderli in consegna, l'Assessore all'ambiente Elena Grandi che ha preso parte alla cerimonia nello stand del Molise.

"Questo spazio è il più vivace della Bit - dichiara la Grandi -. Qui si è avanti. Io amo il Molise da sempre. E' un luogo dove torno spesso. Ho un marito motociclista che mi ha trascinato ovunque. Abbiamo dietro di noi questo albero che dopodomani metteremo a dimora in un parco cittadino. Ringrazio perchè i messaggi legati agli alberi sono importanti e in questo momento legato alla vita e al futuro di tutti noi. Le foto che scorrono sono meravigliose e c'è un sacco di gente".

Subito dopo sono stati consegnati i "Weekend Green Award" al Comune di Capracotta, alla Riserva Mab dell'alto Molise e a Essentia Dimora.

Per Remo Di Giandomenico dell'Aast che ha curato lo stand del Molise: "si tratta di un punto di partenza per un nuovo traguardo, un segnale forte per una progettualità di sviluppo complessivo del territorio". (ANSA).