Special Olympics Torino: Torch Run arrivata a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 APR - Condotta dagli atleti dei team molisani che si sono alternati in una staffetta, ha fatto tappa oggi a Campobasso la 'Torch Run', la fiaccola dei Giochi nazionali estivi 'Special Olympics' riservati ad atleti con disabilità intellettiva che quest'anno si disputeranno a Torino dal 4 al 9 giugno. Ad attenderla, insieme a tanti ragazzi delle scuole cittadine, anche il sindaco Roberto Gravina e l'assessore alle attività sportive, Luca Praitano.

"Campobasso è la città dell'accoglienza - ha detto il primo cittadino - è una città aperta, capace di emozionarsi e palpitare per tutto ciò che porta alla nostra comunità nuovi e ulteriori stimoli in termini di valori sociali e inclusione. È con questo spirito che, a nome dell'intera città, accolgo la torcia della 37esima edizione dei Giochi nazionali estivi che permetteranno finalmente il ritorno alla partecipazione sportiva agli atleti con disabilità intellettiva dopo l'ultima edizione del 2019. La fiaccola che arriva oggi nella nostra città - ha aggiunto - ha anche il compito di tenere viva l'attenzione su tutto ciò che le istituzioni sono chiamate a mettere in atto per accompagnare nel loro percorso di vita le persone con disabilità intellettiva alle quali vanno garantite, nello sport come negli altri ambiti del nostro vivere sociale, le medesime possibilità che vengono garantite a ognuno di noi". (ANSA).