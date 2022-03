Campionati cucina: due argenti ed un bronzo per Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 MAR - Due medaglie d'argento nell'individuale e un bronzo nella competizione a squadre. Il "team" dei cuochi del Molise fa incetta di riconoscimenti ai Campionati italiani di cucina 2022 svoltisi a Rimini e riceve le congratulazioni dal Sottosegretario del Ministero alla Salute Andrea Costa e dal Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

L'Unione dei cuochi del Molise ottiene le due medaglie d'argento nella competizione individuale con Andrea Soledad Lopez e Alberto Cozzolino e il terzo posto in quella a squadre.

Presente la consigliera regionale Aida Romagnuolo che dichiara:"Orgogliosa dei nostri meravigliosi cuochi che hanno fatto brillare il nostro Molise ottenendo un risultato strepitoso". La stessa chiede alla Regione Molise "subito la convenzione con l'Unione Cuochi del Molise".

Entusiasta l'Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno in costante contatto telefonico con la squadra molisana.

"Splendido risultato per il team dei cuochi del Molise - scrive su facebook Cotugno -. Nelle prove singole l'argento va ad Alberto Cozzolino, per la categoria maschile, e ad Andrea Soledad Lopez, per la femminile. Medaglia di bronzo a squadre per il Team molisano che ha dato prova di grande carattere e professionalità con la cucina dei nostri prodotti locali".

