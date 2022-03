'Earth Hour', monumenti al buio per un'ora a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 26 MAR - '26 marzo Earth Hour, l'Ora della Terra': la Fontana Fraterna e la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Isernia al buio per un'ora. Il comune ha aderito, infatti, alla mobilitazione globale sostenuta dal Wwf per la pace e la protezione del clima, pertanto stasera saranno spente le illuminazioni dei monumenti simbolo della città dalle 20,30 alle 21,30. Un gesto simbolico che l'amministrazione comunale del capoluogo pentro invita a compiere in ogni casa: "Bambini, ragazzi e adulti sono invitati a prendere parte alla mobilitazione globale per il pianeta. Anche un gesto apparentemente semplice, come spegnere la luce, è un contributo ad un futuro di benessere per tutti". (ANSA).