Scrive al contrario su 4 tastiere bianche, ecco 81/a opera

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 MAR - 'Das Nibelungenlied Backwards', ovvero 'La Canzone dei Nibelunghi al contrario'. E' la 81/a opera di Michele Santelia di Campobasso, già detentore di numerosi 'Guinness World Records'. E' stata ritrascritta integralmente in tedesco antico medievale, al contrario, digitando su quattro tastiere bianche di computer senza vedere il videoterminale durante la digitazione, usando il font di scrittura 'medieval speculare' leggibile nel modo normale di scrittura attraverso uno specchio.

Si compone di 462 pagine, 84.753 parole, 451.976 caratteri, 9.888 paragrafi, 13.851 righe, è stata rilegata con cuoio antichizzato e decorata con borchie antichizzate. Santelia ha dedicato la sua ultima opera ai diversamente abili di tutto il mondo.

"A tutti coloro - ha detto - che soffrono quotidianamente in una società bigotta e maldestra che molte volte li ignora e quasi nulla fa per rendere la loro vita più serena e tranquilla.

Una società - ha evidenziato - che non si rende conto del loro valore estrinseco ed intrinseco e di quanto possano essere utili per tutti noi e per la nostra realtà sociale". (ANSA).