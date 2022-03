Rapinatore solitario con taglierino in banca a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 25 MAR - Armato di taglierino, con un cappello e il volto coperto da una mascherina è entrato nella Banca Popolare di Bari in pieno centro a Termoli e ha preso il denaro contenuto in cassaforte, per poi fuggire. E' accaduto intorno alle 15 nella filiale di via Dante della banca. L'uomo ha puntato il taglierino contro un impiegato a cui ha chiesto di aprire la cassaforte, poi si è allontanato probabilmente a piedi. La Polizia ha istituito posti di blocco in tutto il Basso Molise. La Scientifica ha eseguito rilievi, gli operatori della banca stanno cercando di quantificare il denaro prelevato.

