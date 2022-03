'Scatto per te', asta beneficenza a favore dell'Ail

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAR - Prima edizione di 'Scatto per te', appuntamento solidale dedicato alla fotografia che chiama a raccolta filantropi, appassionati e collezionisti. Si svolgerà il 19 marzo, a partire dalle 16:30, all'Auditorium della Gil di Campobasso.

L'asta fotografica, promossa ed organizzata dal Centro per la Fotografia Campobasso 'Vivian Maier', ha ricevuto il patrocinio della Fondazione Molise Cultura che ha messo a disposizione i propri spazi per l'organizzazione dell'evento. Per la sua prima edizione la serata può contare sulla collaborazione di fotografi, amatori e professionisti locali, ma anche nazionali e internazionali, che hanno donato i propri scatti per sostenere l'attività dell'Associazione italiana leucemia (Ail) di Campobasso e Isernia, che si occupa di finanziare la ricerca su leucemia, linfomi e mielomi e di supportare concretamente le famiglie delle persone colpite da queste malattie nelle spese che spesso affrontano in relazione non solo alle cure ma anche al contesto che viene a svilupparsi intorno alla malattia stessa. "Una prima edizione particolare - spiegano gli organizzatori - per il momento complesso nel quale ci troviamo tutti, ancora più impegnativo per le persone coinvolte nel vortice quotidiano di difficoltà che deriva da queste malattie.

E' per questo che, nonostante il periodo di emergenza su più fronti, il Centro per la Fotografia Vivian Maier ha voluto organizzare l'evento, nella considerazione che i pazienti e loro famiglie non debbano trovarsi mai soli nella loro battaglia, che non ammette soste".

Le 79 opere, che verranno battute da Mino Pasqualone e Pasquale Arteritano, come accade in una vera e propria asta, sono firmate da diversi nomi in evidenza nel panorama fotografico italiano e straniero tra cui: Siermond, Nico&Vinx, Alessandra Scoppetta, Valeria Secchi, Giandomenico Veneziani, Adriana Napolitano, Alberto Cantu, Luca Abbadati, Mattia Luciani. Le foto saranno esposte negli spazi antistanti l'Auditorium mentre il via all'asta è previsto alle 17:45.

