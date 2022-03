Concerto Baglioni, Auditorium Isernia di nuovo pieno

(ANSA) - ISERNIA, 14 MAR - Dagli adolescenti ai nonni passando per i ragazzi degli anni ''80 e non solo, c'erano proprio tutti, ieri sera, alla tappa di Isernia del tour 'Dodici Note Solo' di Claudio Baglioni. L'artista ha riscaldato i cuori del pubblico in platea dell'Auditorium 'Unità d'Italia', sold out (700 posti) da novembre quando fu ufficializzata la data del concerto. Molti fan sono arrivati lo stesso in città, dall'Abruzzo e dalla Campania, sperando di rimediare almeno un autografo, ma le misure anti covid hanno impedito qualsiasi contatto. Baglioni ha 'passeggiato nel tempo', attraverso il repertorio delle sue canzoni e anche utilizzando tre diversi pianoforti: uno per il presente, uno per il passato e uno per il futuro, illudendosi - ha detto - di ingannare gli anni che passano. Tre ore di musica e parole e il pubblico in delirio per il medley dei suoi evergreen. Per l'artista romano è stata anche la prima volta a Isernia, città di cui si è detto incuriosito lasciando aperta la speranza di un ritorno. (ANSA).