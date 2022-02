P.a: Unimol,crescono consensi su Piano Formazione dipendenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 FEB - Il piano strategico di formazione dei dipendenti pubblici, con il protocollo d'intesa Unimol e Funzione pubblica, continua a trovare consenso, interesse e attenzione nelle diverse Amministrazioni. L'ateneo molisano ha infatti aderito al piano straordinario di formazione e aggiornamento 'PA Formazione' rivolto ai dipendenti pubblici che consente di iscriversi a condizioni agevolate a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione e di alta formazione.

La delegazione Unimol è stata ospite della Prefettura di Campobasso e della Scuola allievi Carabinieri del capoluogo.

"Due incontri - è spiegato in una nota - che hanno evidenziato le tante opportunità che il piano di formazione Unimol si appresta a favorire in termini di arricchimento della propria professionalità, rendendo concrete le tante possibilità di progressioni di carriera, ma anche le condizioni agevolate per le immatricolazioni ai corsi di laurea, master, corsi di specializzazione e di alta formazione". Previsto anche un piano didattico dedicato, lezioni a distanza, senza obbligo di frequenza e un percorso di studi dedicato e flessibile". (ANSA).