Covid: Molise, salgono a 2 i comuni 'covid free'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 FEB - Salgono a 2 i comuni molisani 'covid free'. A Provvidenti si aggiunge Castelverrino. L'Azienda sanitaria regionale del Molise ha diffuso questa mattina, come ogni lunedi, la mappa aggiornata dei contagi nei comuni. Si registrano ancora casi in 134 dei 136 centri della regione.

In testa sempre Campobasso con 1.349 casi (erano 1.780 lunedì scorso) poi Termoli con 1.117 (dato sostanzialmente stabile) e Isernia con 669 (erano 948 la settimana scorsa). Sopra i 100 positivi ci sono complessivamente 15 comuni: alle tre città seguono Venafro con 354 casi, Campomarino (225), poi Larino e Montenero di Bisaccia (183), Agnone (165), Riccia (163), San Martino in Pensilis (149), Bojano (137), Guglionesi (136), Santa Croce di Magliano (131), Ururi (120) e Cercemaggiore (113). (ANSA).