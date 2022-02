Covid: Molise, indice Rt in calo e incidenza stabile

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 FEB - In Molise, regione che da lunedì sarà zona gialla dopo essere rimasta in bianco per mesi, l'indice Rt è in calo e l'incidenza è stabile. E' quanto emerge dal settimanale monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità.

La regione resta a rischio basso mentre l'indice Rt, che la settimana scorsa era risalito a 1,64, ora è leggermente più basso: 1,35. Quanto all'incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti, il dato è praticamente identico a quello di sette giorni fa: 895. Il monitoraggio certifica anche il superamento delle soglie d'allarme, ormai da diversi giorni, per l'occupazione dei posti letto: 23,9 per cento in area medica e 15,4 per cento in terapia intensiva. (ANSA).