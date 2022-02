Maltempo su costa, stop traghetto Termoli-Tremiti

(ANSA) - TERMOLI, 01 FEB - Interrotti oggi i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteomarine. Il mare molto mosso e in vento da nord a forza 7 hanno determinato la sospensione della linea di trasporto merci e passeggeri. Il traghetto "Isola di Capraia" è rimasto nello scalo.

La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca a tutti gli operatori marittimi e portuali valido fino alla serata. I pescherecci della flottiglia molisana sono tutti in porto.

Intanto proseguono le indagini della Guardia costiera con accertamenti tecnici sul motopesca affondato ieri, intorno alle 10 del mattino. L'imbarcazione, ripescata dai fondali, è stata trasferita in secca, vicino i Cantieri navali, dove oggi si sono svolte una serie di verifiche sullo scafo da parte degli ufficiali volti ad accertare i motivi dell'affondamento. (ANSA).