Infortunio in azienda, operato d'urgenza a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 26 GEN - Operato d'urgenza a un braccio al San Timoteo di Termoli un operaio di 55 anni coinvolto, nella tarda mattinata, in un infortunio sul lavoro in un'azienda del Nucleo industriale Valle Biferno. Stava lavorando a un tornio quando, in base a quanto ricostruito, la ventola del macchinario gli ha fratturato l'arto superiore.

Immediato il soccorso, l'arrivo sul posto del 118 Molise e il trasferimento al San Timoteo dove ora l'uomo è ricoverato nel reparto di Ortopedia. Sul posto gli agenti del Commissariato per gli accertamenti. (ANSA).