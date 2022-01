Project-financing per Tpl, no da Rete sinistra Termolese

(ANSA) - TERMOLI, 08 GEN - La Rete della Sinistra Termolese e il Comitato San Timoteo fortemente contrari al project-financing del Comune di Termoli con la Gtm illustrato dall'assessore comunale ai trasporti Vincenzo Ferrazzano. "Non siamo favorevoli alla scelta di utilizzare la finanza di progetto - dichiara Marcella Stumpo, consigliera comunale della Rete della Sx termolese - in quanto strumento che molto raramente tutela l'interesse pubblico. Non è proprio questa la strada da percorrere per i servizi a beneficio della città. Nell'ambito di questo project, il parco comunale, unico polmone verde di Termoli, è destinato a ospitare un mega parcheggio da 300 posti auto per non parlare dell'area della piscina comunale".

"Abbiamo chiesto 6 mesi fa il progetto, ma non sappiamo nulla.

Non ci è stato ancora dato nessun documento. Questo project-financing era stato messo in campo dall'allora amministrazione Sbrocca e avevamo chiesto a questa amministrazione di tirarsene fuori. Così non è stato".

Fortemente contrario anche il Comitato San Timoteo che punta il dito contro la realizzazione di un nuovo Terminal bus da realizzare in Piazza stazione, in pieno centro creando ulteriore inquinamento.

"Con un contratto della durata di 20 anni - conclude l'ingegnere Nicola Felice, Presidente del Comitato - si concede il parco, patrimonio ambientale e non solo, inestimabile, in cambio di 61mila km in più di corse urbane a integrazione di alcune linee in qualche quartiere, e principalmente di opere che dovranno essere realizzate in futuro nell' arco di dieci anni. L' auspicio è che determinate scelte progettuali degli interventi previsti nel progetto di finanza possono godere di possibili variazioni".