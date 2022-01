Tpl: al via aumento linee e corse a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 07 GEN - Aumento delle linee e delle corse degli autobus urbani di Termoli tra i quartieri periferici con l'ospedale e il centro cittadino, sostituzione dei mezzi con bus nuovi a metano e alcuni elettrici per il centro storico, la realizzazione del nuovo Terminal bus in Piazza Stazione, una rotatoria con spartitraffico davanti l'attuale area pullman di via Martiri della Resistenza con l'utilizzo di fondi per 5 mln di euro.

Da lunedì prossimo prende il via a Termoli una rivoluzione nel trasporto urbano della città che, dagli attuali 640 mila km annui, arriverà a 700 mila km annui. Ad annunciarlo in una conferenza stampa l'Assessore comunale ai Trasporti, Vincenzo Ferrazzano. L'amministratore con i vertici della Gtm, la società che ha in appalto il servizio di trasporto urbano, ha illustrato l'attuazione di un project-financing nel settore cittadino dove, attualmente, sono 10 le linee attive con 10-20 corse per ciascun percorso. "Siamo fiduciosi che questo nuovo servizio porterà una rivoluzione nel trasporto locale e le nuove opere andranno ad arricchire i servizi a beneficio della città" il commento di Ferrazzano. "Le migliorie apportate all'attuale piano riguardano sia il tragitto che il numero delle corse - spiega Sandro De Rosa della Gtm -. Alla linea 1 è stata aggiunta una "coda" per permettere ai residenti di contrada Porticone di raggiungere l'ospedale in maniera diretta, evitando il cambio bus in centro con l'aggiunta di una corsa alle 15.15. Nel quartiere di Difesa Grande, con l'aumento di popolazione in via dei Pruni, è prevista una nuova linea nel percorso 3. L'altra zona in espansione della città, a sud di Termoli e verso l'autostrada A-14, sarà attiva una linea che raggiungerà via Tamerici in modo da collegare quell'abitato con il centro. Colle della Torre, altro quartiere che si sta ampliando, ha dei passaggi limitati dei bus con un percorso molto lungo della durata di un'ora. E' stata aggiunta una corsa mattutina e dimezzata la durata del tragitto verso il centro. Le navette estive, infine, sono state regolamentate e calendarizzate nei servizi annui". (ANSA).