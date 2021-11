Sanità:Gemelli Molise,innovativa piattaforma interventistica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 NOV - Inaugurata oggi al 'Gemelli Molise' di Campobasso 'Azurion' una piattaforma interventistica guidata dalle immagini di nuova generazione, primo dispositivo presente in una struttura ospedaliera italiana con questa innovativa configurazione. Si tratta di un dispositivo all'avanguardia che permette una visione più accurata e una migliore definizione delle immagini, esponendo il paziente e il personale medico sanitario a una minore quantità di radiazioni.

Il nuovo software operativo di Azurion, poi, consente una migliore integrazione delle informazioni del paziente in tempo reale, accessibili dai medici attraverso un semplice touch screen. "Con l'auspicio che anche il Gemelli Molise, come tutte le Aziende ospedaliere del nostro Paese, non si debba trovare nuovamente nella necessità di riconvertire reparti e personale medico sanitario per l'emergenza pandemica - si legge in una nota della struttura sanitaria molisana - si stima che il numero di pazienti che potranno giovare di questa nuova tecnologia nelle diverse aree terapeutiche sia tra i 3.500 e 4.000 l'anno, facendo diventare questo presidio ospedaliero un punto di riferimento all'avanguardia per tutto il Centro-Sud, in grado di rispondere in modo evoluto alle esigenze terapeutiche dei clinici e dei loro pazienti". (ANSA).